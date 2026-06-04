Con más de 27.000 afiliados habilitados para votar, el partido centenario pondrá en juego no solo la conducción local, sino también la continuidad de un modelo político que desde hace años responde al liderazgo del Senador Nacional Maximiliano Abad.

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La disputa enfrenta a dos proyectos claramente diferenciados. Por un lado, la lista opositora referenciada en Fernando “Pipi” Herrera, que impulsa a Jimena Nespral como candidata a presidenta del Comité local y a Jerónimo Juliano como vicepresidente. Se trata de dirigentes con larga trayectoria partidaria que encabezan una nómina integrada mayoritariamente por militantes radicales de base, con presencia territorial en distintos barrios de Mar del Plata y Batán, pero sin cargos políticos ni estructuras estatales detrás.



Este espacio responde políticamente a Enrique "Coti" Nosiglia y mantiene alineamiento nacional con sectores de Evolución, vinculados a Juan Nosiglia y Emiliano Yacobitti, además de referentes históricos del partido centenario. Desde la oposición plantean la necesidad de recuperar la vida interna del partido, abrir espacios de participación y terminar con una lógica de conducción concentrada en un reducido grupo de personas.

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Por otro lado, el oficialismo buscará retener el control del Comité local. La lista lleva como candidato a presidente a Ricardo Liceaga Viñas y como vicepresidenta a Vilma Baragiola, dos nombres ampliamente conocidos dentro de la política local.



Precisamente, uno de los principales cuestionamientos que recibe el sector abadista es la reiteración de figuras que vienen ocupando cargos partidarios y públicos desde hace años. Para los sectores opositores, la propuesta oficialista representa la continuidad de una estructura que ha monopolizado la conducción radical local durante más de una década, limitando la renovación de cuadros y concentrando las decisiones en un núcleo cada vez más reducido.

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La interna también tendrá su correlato en la Juventud Radical. Allí competirán Rodolfo Saborido, por la Lista 22, y Agustín Serebrinsky, representante del oficialismo.



Desde ambos espacios coinciden en que la campaña transitó semanas de fuerte confrontación política, cruces internos y acusaciones cruzadas. Sin embargo, también reconocen que el proceso electoral ha despertado un nivel de participación poco habitual en los últimos años, alimentando la expectativa de una concurrencia histórica.



Con un padrón que supera los 27.000 afiliados y una movilización que promete ser masiva, la elección del próximo domingo podría marcar un punto de inflexión para el radicalismo marplatense. Lo que está en juego no es únicamente la presidencia del Comité local, sino también la continuidad del esquema de poder construido por Maximiliano Abad, y una disputa por la influencia política futura del radicalismo en la ciudad y su papel dentro de las alianzas que comenzarán a delinearse rumbo al 2027.