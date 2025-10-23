La Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata solicitó hoy la “revisión inmediata” de la inminente eliminación del subsidio a la tarifa de gas por Zona Fría, medida que “afectará a unos 250.000 hogares locales” y “generará una transferencia mensual superior a los 1000 millones de pesos desde la economía de la ciudad hacia el sistema energético nacional”, según estimaciones basadas en usuarios y nuevos cuadros tarifarios.

Ads

“Esta quita no solo elevará las facturas familiares en un promedio de entre 6.000 y 30.000 pesos mensuales -dependiendo del consumo y el nivel de subsidio previo del 30% o 50-, sino que provocará un drenaje drástico de recursos que dejarán de circular en el comercio, servicios y actividades locales”, señalaron en un comunicado.

Además, en el pedido, UCIP remarcó que “el impacto trasciende el ámbito doméstico y golpea directamente al corazón de la economía marplatense, cuya vitalidad depende del dinamismo del mercado interno. El dinero que las familias destinaban a compras en comercios de proximidad, servicios profesionales, gastronomía o esparcimiento será absorbido por las tarifas plenas, generando un efecto contractivo en la actividad general”.

Ads

Puede interesarte

Al respecto, el titular de la UCIP, Blas Taladrid, advirtió que “estamos frente a un doble impacto negativo” y consideró que “por un lado, las familias pierden poder adquisitivo de forma masiva, lo que reduce su capacidad de consumo. Por otro lado, esa masa de dinero se redirige fuera del circuito económico local”.

En este sentido, desde la entidad remarcaron que con la eliminación de la Zona Fría se generarían tres situaciones: “incremento en facturas que desvía liquidez de los hogares hacia el ámbito nacional”, “caída inmediata en la demanda por reducción del ingreso disponible de los clientes” y “menor actividad comercial que repercutirá en servicios, logística, producción local e industria”.

Ads

Taladrid solicitó que “en este contexto coyuntural donde se necesitan herramientas de impulso al consumo se revea esta decisión y se mantenga a la ciudad con el beneficio de zona fría”.