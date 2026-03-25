Según el informe elaborado por la consultora Quacquarelli Symonds (QS), la UBA logró posicionar en el top 50 mundial a las carreras de Ingeniería en Petróleo, Derecho, Lenguas Modernas, Antropología y Sociología. De esta manera la institución argentina vuelve a ser la de mayor presencia en los rankings internacionales por área de conocimiento.

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Entre ellas, Ingeniería en Petróleo se ubicó como la mejor posicionada, alcanzando el puesto 24 a nivel global, seguida por Derecho en el lugar 28. También sobresalen Lenguas Modernas (32), Antropología (40) y Sociología (50), lo que refleja una fuerte presencia tanto en disciplinas técnicas como en ciencias sociales y humanidades.

El ranking QS por materias evalúa más de 50 disciplinas académicas y se basa en indicadores como la reputación académica, la valoración de empleadores y el impacto de la investigación científica. En ese marco, la UBA mantiene un perfil destacado gracias a su reconocimiento internacional y la calidad de su formación.

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Este nuevo resultado reafirma el posicionamiento de la universidad pública más grande del país como referente del sistema educativo argentino. La UBA se mantiene como la mejor universidad de Argentina y figura entre las más reconocidas de América Latina, consolidando su prestigio tanto a nivel regional como global.

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