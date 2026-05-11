La Universidad de Buenos Aires lleva adelante este lunes una jornada de clases públicas abiertas en distintas facultades, como parte de las actividades previas a una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para este martes.

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La iniciativa comenzó a las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 19 en sedes como Derecho, Medicina, Ciencias Económicas y Veterinaria, donde docentes, estudiantes, investigadores y autoridades académicas participan de exposiciones y encuentros abiertos vinculados al reclamo presupuestario que atraviesa el sistema universitario público.

Desde la organización señalaron que el objetivo es visibilizar la situación económica que enfrentan las universidades nacionales y advertir sobre las dificultades para sostener el funcionamiento académico, las investigaciones y distintas áreas de formación.

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En la Facultad de Derecho, una de las actividades centrales se desarrolla en las escalinatas del edificio con participación de autoridades y docentes, mientras que en Medicina también se realizan clases y charlas vinculadas a distintas carreras del área de salud.

La jornada se desarrolla en la antesala de una nueva movilización nacional impulsada por gremios docentes, estudiantes y sectores universitarios que reclaman una actualización del presupuesto y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Se trata de la cuarta marcha federal organizada en defensa de las universidades públicas desde el inicio del conflicto presupuestario, que durante los últimos meses incluyó movilizaciones masivas en distintos puntos del país.

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