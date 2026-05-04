La Universidad de Buenos Aires volvió a encender una alarma por el financiamiento universitario, esta vez con foco en sus hospitales. Según advirtieron sus autoridades, la falta de envío de fondos por parte del Gobierno nacional podría comprometer el funcionamiento de seis instituciones sanitarias vinculadas a la UBA.

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El reclamo alcanza al Hospital de Clínicas, el Instituto Roffo, el Instituto Lanari, el Instituto Vaccarezza, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria. En todos los casos, se trata de espacios que no solo cumplen tareas de formación académica, sino que también brindan atención a la comunidad.

Desde la universidad señalaron que durante los primeros meses del año no se habrían transferido los recursos previstos para cubrir gastos operativos, como insumos, mantenimiento y servicios básicos. Según el planteo, la deuda acumulada rondaría los 20.000 millones de pesos.

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La situación genera preocupación porque estos hospitales atienden a más de 700 mil personas por año y cumplen un rol clave dentro del sistema público de salud. Ante este escenario, los directores de la red de hospitales universitarios realizarán una conferencia de prensa frente al Hospital de Clínicas.

El reclamo se da en la previa de una nueva marcha federal universitaria convocada para el 12 de mayo, en medio de la tensión entre las universidades nacionales y el Gobierno por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

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