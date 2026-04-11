La tripulación de la misión Artemis II rompió el silencio tras completar su histórico viaje alrededor de la Luna y regresar a la Tierra, y coincidió en una idea: aún no logran dimensionar lo vivido. “Todavía no procesamos lo que hicimos”, expresaron en sus primeras declaraciones públicas.

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El equipo integrado por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen completó una misión de aproximadamente diez días en la que orbitaron la Luna y regresaron con éxito, en lo que fue el primer vuelo tripulado de este tipo desde 1972.

Durante el viaje, los astronautas recorrieron más de un millón de kilómetros y alcanzaron distancias récord para una misión tripulada, además de observar la cara oculta de la Luna y poner a prueba sistemas clave para futuras expediciones.

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Tras el amerizaje en el océano Pacífico, los tripulantes destacaron tanto el desafío técnico como el impacto emocional de la experiencia. La misión no solo representó un avance científico, sino también un hito simbólico en el regreso de la humanidad al espacio profundo.

El éxito de Artemis II marca un paso fundamental dentro del programa de la NASA, que apunta a futuras misiones con alunizaje y, a largo plazo, a llevar humanos a Marte.

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Mientras los astronautas comienzan su recuperación física y emocional, el mundo sigue atento a lo que vendrá: una nueva etapa en la exploración espacial que, según los propios protagonistas, recién empieza.

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