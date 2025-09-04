“El Musulman” fue arrestado en las últimas horas acusado de comercializar cocaína compactada con el sello del delfín, emblema de las organizaciones narco.

Según la investigación, utilizaba como pantalla una panadería en el barrio Pueyrredón mientras concretaba entregas a bordo de una camioneta Amarok, coordinadas a través de WhatsApp y Telegram.

En uno de los seguimientos, la policía interceptó a un comprador en el centro y poco después detuvo al influencer frente al acceso de un shopping, ante la sorpresa de los transeúntes.

En el vehículo hallaron envoltorios con cocaína y una balanza de precisión. En su casa, además, secuestraron un ladrillo de estupefaciente intacto con la marca distintiva del delfín.

Una vida de “nuevo rico” en redes

Su primera publicación en Instagram data de mayo de 2020: una foto vestido con túnica, un reloj de oro y un desayuno en un hotel de lujo, con la frase: “comencé a vivir la vida de mis sueños”. Desde entonces, su perfil se basó en mostrar autos importados, charlas motivacionales y frases sobre levantarse a las 5 de la mañana para ser millonario.

En YouTube acumulaba 159 mil suscriptores, con un solo video de tres millones de reproducciones y comentarios desactivados, práctica habitual entre quienes inflan estadísticas con bots.

En X, con 17 mil seguidores, mezclaba mensajes pro-palestinos con apoyo al gobierno libertario de Javier Milei, una contradicción que también alimentaba su personaje público.

Entre la motivación y la ilegalidad

“El Musulmán” formaba parte de una tendencia creciente en redes: los “gurúes del desarrollo personal” que venden la idea de éxito inmediato y riqueza al estilo Lobo de Wall Street. En muchos casos, esa narrativa se apoya en trasfondos oscuros: estafas piramidales, fraudes financieros o, como ahora quedó expuesto, narcotráfico.

Su caída pone bajo la lupa a esta contracultura digital que pregona fórmulas mágicas para “ser tu mejor versión”, pero que muchas veces esconde negocios ilegales detrás de las imágenes saturadas y los likes.

La detención de Lean Colella revela el choque entre lo que muestran las redes y la vida real. Lo que parecía un modelo de éxito era, en realidad, un entramado delictivo. El caso obliga a mirar con escepticismo a estos influencers del coaching materialista y a preguntarse: ¿cuántas de esas fortunas repentinas se construyen de manera legal?