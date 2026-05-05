La investigación por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme, el nene de 6 años visto por última vez el domingo 3 de mayo en Corrientes, sumó en las últimas horas un elemento clave.

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Se trata de José Fernández Codazzi, quien ya había sido mencionado en el expediente por la desaparición de Loan Danilo Peña. Bajo custodia policial, el letrado fue trasladado a una zona rural cercana a San Isidro, a unos 60 kilómetros de Esquina, para señalar el lugar donde, según su declaración, dejó al menor junto a su padre, Josías Santos Regis, alias “El Brasileño”.

La pista surgió tras el análisis de cámaras de seguridad, que registraron a Regis y al niño dirigiéndose a las oficinas del abogado. A partir de allí, la Justicia puso el foco en Codazzi, quien habría aportado su camioneta para concretar la fuga. El vehículo fue secuestrado y peritado, y también se realizaron allanamientos en sus propiedades. Aunque no está detenido, su situación judicial se complica con el avance de la causa.

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De acuerdo con su testimonio, trasladó a padre e hijo hasta un área rural, un dato que parcialmente fue corroborado en el paraje La Tercera. Esto motivó un operativo para precisar el punto exacto donde los habría dejado.

El caso se investiga en tres frentes: el tiroteo ocurrido previamente, la desaparición del menor y la posible complicidad del abogado. La denuncia fue realizada por la madre del niño y desde entonces se desplegó un operativo intensivo para reconstruir el recorrido de Regis.

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Ante la falta de resultados y el paso de las horas, el Ministerio de Seguridad activó el Alerta Sofía, el protocolo nacional para la búsqueda urgente de menores desaparecidos.

El episodio que desencadenó la fuga ocurrió el domingo por la noche, cuando Regis, un ciudadano brasileño de 29 años, mantuvo una discusión con un vecino en una vivienda de la calle Pujol al 1900. La situación escaló hasta un tiroteo que dejó a un hombre de 46 años herido. En medio del caos, el hombre se llevó a su hijo y escapó.

Fuente: TN