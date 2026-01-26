El cierre de enero en gran parte de Estados Unidos fue interrumpido por una gran tormenta invernal con impactos que se extendieron desde el sur hasta Nueva Inglaterra. El fenómeno combinó nieve, lluvia helada y aguanieve, generando condiciones peligrosas en rutas, interrupciones masivas del transporte aéreo y cortes de energía en distintos estados.

Según reportes meteorológicos, la franja afectada alcanzó más de 2.000 kilómetros, desde Arkansas hasta el noreste del país, con acumulaciones superiores a los 30 centímetros y picos que rozaron los 60 centímetros en algunas localidades.

De acuerdo con datos oficiales, el domingo fue una de las noches más frías promedio en más de una década, agravada por el viento, que intensificó la sensación térmica y elevó el riesgo de congelamiento de calzadas.

En ciudades como Nueva York, las autoridades confirmaron víctimas fatales vinculadas a la exposición al frío, mientras que en el sur del país el principal peligro estuvo dado por el hielo, que provocó la caída de árboles y tendidos eléctricos.

Al mismo tiempo, millones de usuarios quedaron sin suministro eléctrico y el sistema aéreo nacional registró decenas de miles de vuelos cancelados o demorados, con efectos que se prolongaron durante el inicio de la semana laboral. En paralelo, el fenómeno también alcanzó a regiones de Canadá, donde ciudades como Toronto enfrentaron intensas nevadas.

Aunque las precipitaciones comenzaron a ceder en algunas zonas, los especialistas advirtieron que el riesgo no terminó: el descenso térmico posterior favoreció el recongelamiento del hielo en calles y rutas.

Fuente: AP