La tormenta invernal Fern mantiene en vilo a amplias regiones de Estados Unidos, donde al menos 30 personas murieron como consecuencia del frío extremo, las nevadas intensas y el hielo acumulado. El temporal también provocó apagones masivos, con más de 500.000 usuarios sin suministro eléctrico, y serias complicaciones en el transporte aéreo y terrestre.

Las víctimas fatales se registraron en distintos puntos del país, con casos reportados en Nueva York, Texas, Luisiana, Iowa, Kansas y Tennessee, entre otros estados. En varias zonas, las sensaciones térmicas descendieron hasta los –31 grados, mientras que las nevadas superaron los 30 centímetros, dificultando la circulación y las tareas de emergencia.

El impacto en el sistema aéreo fue histórico: más de 19.000 vuelos fueron cancelados, lo que representó la mayor interrupción del tráfico aéreo desde la pandemia. Aeropuertos clave permanecieron colapsados durante el fin de semana, con miles de pasajeros varados y demoras que se arrastran desde hace varios días.

Ante la magnitud del fenómeno, el presidente Donald Trump declaró el estado de emergencia en 22 estados, lo que habilitó el despliegue de recursos federales para asistir a las zonas más afectadas. En Texas, el Departamento de Energía ordenó activar generación eléctrica de respaldo para evitar nuevos apagones en medio de la demanda récord.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la masa de aire ártico continuará afectando a gran parte del país y no descartó la llegada de otro temporal invernal hacia el próximo fin de semana. Las autoridades recomiendan limitar los desplazamientos, extremar precauciones en rutas congeladas y prestar especial atención a personas en situación de vulnerabilidad.

Mientras continúan las tareas de restablecimiento del servicio eléctrico y la limpieza de caminos, Fern ya se posiciona como una de las tormentas invernales más severas de los últimos años en Estados Unidos, tanto por su alcance territorial como por el impacto humano y económico que dejó a su paso.

Fuente: TN