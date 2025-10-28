La influencer Felicitas Alvite, conocida en redes sociales como “La Toretto”, volverá a presentarse este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata, en el marco de una nueva audiencia preliminar del juicio por la muerte del músico Walter Armand.

Junto a ella también fue citada su amiga Valentina Velázquez, ambas acusadas por el fatal accidente de tránsito ocurrido el 12 de abril de 2024.

El proceso, que aún no tiene fecha de inicio, tiene como objetivo resolver cuestiones técnicas y definir las pruebas que serán utilizadas en el juicio oral. En las últimas audiencias, la jueza Silvia Hoerr ordenó un cuarto intermedio para optimizar la lista de testigos, que ya supera las cien declaraciones. Durante la última jornada, Alvite rompió en llanto al escuchar el repaso de los hechos que derivaron en la muerte del músico de 36 años.

Según los registros de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de La Plata, el vehículo conducido por Alvite cruzó varios semáforos en rojo a gran velocidad antes de chocar con la moto en la que circulaba la víctima. El Ministerio Público sostiene que ambas jóvenes corrían picadas minutos antes del impacto.

La defensa, representada por los abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, pidió unificar las querellas para evitar discrepancias en las calificaciones legales y las solicitudes de pena. En tanto, la familia del músico, representada por Fernando y Julio Burlando, aseguró que la prueba reunida es “tremenda” y que la audiencia fue “clave para el futuro juicio”.

Desde mayo, Alvite cumple arresto domiciliario, beneficio otorgado por el Tribunal Oral II. Durante ese período, la joven reactivó sus redes sociales y publicó fotos y videos que generaron repudio entre los familiares de Armand, quienes continúan reclamando justicia.

Walter Armand era cantante de la banda “Pachanga”, tenía un hijo y una pareja. Su familia, que acompaña cada audiencia, reiteró su pedido de que el proceso avance sin demoras: “Tenemos esperanza en que se empiece a hacer justicia por el asesinato de mi hermano”, expresó uno de sus allegados.

