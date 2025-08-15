Ante vecinos que colmaron el Teatro Tronador, el empresario y candidato a concejal por la lista 1003 Construyendo Porvenir, Marcelo González, desplegó un mensaje directo y un plan de acción concreto que busca transformar Mar del Plata. Con un estilo frontal y decidido, dejó en claro que su propuesta no es solo política, sino un compromiso de vida.

En el escenario, González presentó cinco ejes de trabajo que pondrá en marcha de inmediato. Cultura: fortalecer la escuela gratuita de arte, música y ballet que funciona en el Teatro Tronador, garantizando cobertura y contención para todos sus alumnos. Educación: instalar internet gratuito en sociedades de fomento y lanzar una plataforma educativa para fomentar el razonamiento y el aprendizaje en los barrios. Deporte: lograr que todos los clubes de fútbol infantil obtengan personería jurídica y organizar una subasta benéfica con los guantes y la camiseta del “Dibu” Martínez para financiar su desarrollo.

Además en salud: poner en marcha un centro de residentes médicos con capacidad para 50 profesionales que brindarán atención primaria en los barrios. Capacitación: crear en ese mismo espacio una escuela de oficios y una bolsa de trabajo que otorgue herramientas concretas a la comunidad.

Tras el acto, González, acompañado por un grupo de vecinos, se trasladó a Paso 360, un ex hotel que está transformando en un moderno centro de formación para médicos residentes y odontólogos. Este proyecto, que contará con residencias y espacios de capacitación, apunta a convertirse en un emblema de la ciudad, combinando salud, educación y trabajo.

La jornada cerró con una imagen potente: González posando junto a una topadora. Un símbolo que, lejos de ser casual, refuerza su estilo arrollador y su promesa de encarar de frente las transformaciones que Mar del Plata necesita.

