A las puertas de un fin de semana que promete ser el más concurrido del verano en Mar del Plata, el martillero Diego del Valle aseguró que “la temporada viene regular” y agregó que “el que diga otra cosa miente”. Con números de ocupación entre el 60 y el 70%, para este experimentado referente del mercado inmobiliario local hay cambios que se han dado y ya no se dan alquileres por mes o por quincena, sino que la mayoría viene “tres o cuatro días”.

Ads

En diálogo con El Marplatense en Verano, por Radio Mitre Mar del Plata, Del Valle comentó que “puede haber fines de semana explotados, pero son tres o cuatro días. Ha cambiado la vida de las personas. Antes se alquilaba un mes o quince días; hoy son tres, cuatro, cinco días. Yo salgo a comer y veo que cambió todo. Antes en enero había cola en las pizzerías. Hoy son contados los que trabajan bien, por trayectoria y constancia”.

Para el martillero esto tiene que ver con el poder adquisitivo de la gente, pero hay otras variables a tener en cuenta. “Perdimos cosas: espectáculos, eventos, fines de semana fuertes. Además, el Estado, a nivel municipal, a nivel provincial, no está cuidando la ciudad. Mar del Plata está sucia, descuidada, y la gente tiene otras opciones: Mendoza, Córdoba, la Patagonia”, explicó.

Ads

Puede interesarte

Si bien la temporada mantiene un amesetamiento respecto de los últimos años, durante el año pasado se habló de una recuperación del mercado inmobiliario, especialmente en la compra y venta de inmuebles, algo que para el especialista ocurrió a medias: “El mercado tuvo un movimiento bueno hasta las elecciones de octubre, por el crédito. Después de eso se frenó. Antes tenías quince consultas con gente ya aprobada; hoy tenés dos o tres. No sé si es por los bancos o por otra razón, pero se frenó”.

De todos modos, recordó que “esto ya pasó antes, con Macri y los créditos UVA”. En ese sentido, señaló que “las líneas de crédito dinamizan el mercado, pero duran poco: un año, un año y medio. Hoy además tenés una oferta enorme: cientos de miles de propiedades en venta. El único dato real es la cantidad de escrituras: 1300, 1400 por año. En una ciudad de casi un millón de habitantes, esa es la realidad”.

Ads

Además de los vaivenes de la economía, y pensando concretamente en el ámbito inmobiliario, Del Valle señaló que actualmente la profesión atraviesa dificultades como la competencia que ofrecen personas que no están debidamente profesionalizadas: “Veo un desmadre muy importante en los últimos diez años, donde lamentablemente nos vienen ganando la batalla lo que son las franquicias inmobiliarias. Están llenos de pseudoagentes inmobiliarios, sin haber estudiado, sin haberse matriculado, sin estar colegiados, sin pagar nada, y de golpe están haciendo y ejerciendo la profesión”.

Puede interesarte

Para el martillero, “la mejor forma de trabajar contra lo ilegal en cualquier profesión es ir por más profesión” y puso el ejemplo de la provincia de Entre Ríos donde la carrera es de grado. “Es algo necesario, porque no hay una operación que no sea compleja: títulos, papeles, sucesiones. Necesitás profesionalismo para que la experiencia de un comprador o un vendedor sea positiva. Si no, después viene la generalización de ‘los inmobiliarios son todos iguales’, y cuando pasa eso, algo de razón la gente tiene”.