La temporada veraniega 2026 en Argentina finalizó con 30,7 millones de turistas movilizados, lo que representa un incremento del 9,5% con respecto a 2025, y generó un impacto económico cercano a 11 billones de pesos, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El crecimiento en la cantidad de turistas se debió principalmente a que más personas eligieron pernoctar al menos una noche fuera de su ciudad, en lugar de un aumento del gasto individual. De hecho, aunque el gasto diario promedio por visitante subió en términos nominales a 97.101 pesos, esto implicó una baja del 3,3% en términos reales al descontar la inflación.

La temporada mostró un flujo sostenido de actividad durante enero y febrero con picos impulsados por fines de semana largos, festivales y carnavales, que también sirvieron para sostener niveles de ocupación y dinamizar el turismo interno.

En contraste con años anteriores, el informe de CAME señaló que la estadía media se redujo a 3,65 noches, evidenciando una tendencia hacia viajes más cortos: la permanencia fue un 12% menor que en 2023 y un 21% menor que en 2022.

En resumen, aunque más personas viajaron por el país durante el verano 2026, el periodo medio de estadía fue menor y el gasto diario real se redujo, con el crecimiento del movimiento turístico impulsado sobre todo por el volumen de turistas y no por el gasto individual.

