El Gabinete de Oceanografía Física del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) reportó que la temperatura superficial del mar en Mar del Plata promedió 12,3°C durante septiembre.

Estos datos fueron obtenidos mediante mediciones continuas a intervalos de 5 minutos con un termómetro SBE38 instalado en la Estación de Observaciones Costeras (EOC) del Servicio de Hidrografía Naval, ubicada en el muelle del Club de Pescadores.

La temperatura registró un incremento sostenido a lo largo del mes, partiendo de un mínimo de 10,5°C el 5 de septiembre y alcanzando un máximo de 13,8 °C el 29. Desde el día 13, los valores superaron consistentemente el umbral del cuartil superior histórico para septiembre, en sintonía con el alza observada en la temperatura del aire superficial.

Para validar las observaciones, se compararon con mediciones semanales realizadas en el muelle de la Escollera Norte, el valor medio mensual climatológico y los cuartiles mensuales Q1 y Q3, calculados a partir de los registros históricos de la EOC.

En comparación con la serie completa de datos de la EOC, las estadísticas principales de septiembre muestran un aumento en todas las medidas, salvo en el valor máximo, que fue inferior. No se registraron valores extremos absolutos para el mes.

Se aclaró no obstante que la adquisición de datos se vio interrumpida los días 1, 6 y 7 de septiembre debido a fallas en el sistema y cortes en el suministro eléctrico.