El Gabinete de Oceanografía Física del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) informó que la temperatura del agua en la superficie del mar en Mar del Plata promedió los 21,6 °C durante enero, a partir de mediciones continuas realizadas cada cinco minutos en el Muelle del Club de Pescadores mediante instrumental del Servicio de Hidrografía Naval.

Los datos fueron obtenidos con un termómetro SBE38 instalado en la Estación de Observaciones Costeras (EOC), ubicada en el Muelle del Club de Pescadores, y validados mediante comparaciones con mediciones semanales efectuadas en la Escollera Norte, así como con el valor medio mensual climatológico y los cuartiles históricos correspondientes.

Durante el mes, la temperatura mostró un aumento progresivo, desde un mínimo de 18,7° registrado el 4 de enero hasta un máximo de 24,1° alcanzado el 26 de enero.

En la segunda quincena del mes, los registros de temperatura superficial superaron el promedio climatológico estimado a partir de los datos del período 2013-2023. A partir del 23 de enero, todas las mediciones se ubicaron dentro del 25% de los valores más altos de la serie histórica, correspondiente al tercer cuartil, cuyo umbral es de 21,8°.

Al comparar los principales estadísticos mensuales de enero de 2026 con los calculados para el período 2013-2023, se observó un incremento en casi todas las medidas, con excepción del valor máximo, ya que no se alcanzó un nuevo récord mensual de temperatura en la serie analizada.

