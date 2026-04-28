La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, encabezada por Sergio Torres, presentó un proyecto de ley para fortalecer el Poder Judicial que incluye el pedido de autarquía financiera y el reclamo al Ejecutivo de Axel Kicillof y a la Legislatura para avanzar en la cobertura de vacantes.

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Durante un acto institucional, Torres, junto a los ministros Hilda Kogan y Daniel Soria, y el procurador general Julio Conte Grand, planteó la necesidad de resolver dos problemas centrales: el presupuesto judicial y la falta de designaciones.

“Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, afirmó Torres al señalar que actualmente funcionan con tres de los siete integrantes previstos. En ese sentido, advirtió que “la cobertura de las vacantes en la Corte no es una cuestión administrativa: es una condición institucional básica” para garantizar el funcionamiento pleno del Poder Judicial.

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El magistrado repasó además que pasaron 2292 días desde la primera vacante y cerca de 800 desde la salida del ex juez Luis Genoud, lo que genera dificultades operativas, especialmente en votaciones clave.

En paralelo, se avanza en negociaciones políticas para completar los cuatro cargos vacantes antes de la feria judicial de julio. El esquema en discusión contempla que tres postulaciones correspondan al oficialismo -repartidas entre distintos sectores internos- y una a la oposición, con pliegos que deberán ser aprobados por el Senado.

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Torres subrayó que el problema de vacantes se extiende a todo el sistema judicial. Si bien destacó que en 2025 se concretaron 412 designaciones, remarcó la necesidad de continuar en 2026 para cubrir más de 200 cargos pendientes.

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En cuanto al aspecto presupuestario, el titular de la Corte insistió en la necesidad de contar con independencia financiera. “No hay independencia judicial posible sin autarquía financiera. Un poder judicial que depende de otro poder para definir su presupuesto está inevitablemente condicionado”, sostuvo. También recordó que el 90% del presupuesto se destina a salarios.

El proyecto, denominado Fortalecimiento del Poder Judicial, fue firmado junto a entidades del sector como el Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados y la Asociación Judicial Bonaerense, y enviado a la Legislatura como una señal política en medio del debate sobre la calidad institucional.

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Fuente: con información de DIB