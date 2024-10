El futbolista marplatense Thomas De Martis fue titular en la igualdad por 1-1 frente a Brasil en la última fecha del Grupo B del Sudamericano Sub-15. De esta manera, la “Albiceleste” clasificó como líder a las semifinales.

El ex River de nuestra ciudad, sumó su segunda presencia en el once inicial del equipo que dirige técnicamente Diego Placente. Con actual jugador de Lanús en cancha, Argentina se puso primero en ventaja a través del gol de Esquivel pero la “Verdeamarela” lo igualó antes de ir a los vestuarios.

En el complemento, no se sacaron diferencias y Brasil no empujó lo suficiente para no quedar eliminado.

Así, la Selección se posicionó en la cima del Grupo B con 8 unidades. Primero venció por la mínima a Venezuela, luego empató por 2-2 con Ecuador para después derrotar a Uruguay en el clásico rioplatense por 2-1. Finalmente, esta unidad conseguida, lo deja por encima de la “Tri”, que es el segundo clasificado.

El duelo de semifinales se disputará el próximo miércoles 16 de octubre y en el mejor de los casos, la gran final será el sábado 19.