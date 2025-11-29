La Resolución General (RG) 1092 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) introdujo un cambio abrupto para inversores, billeteras digitales y usuarios del sistema financiero. Desde el 1° de diciembre de 2025, los Fondos Comunes de Inversión Money Market podrán destinar solo hasta el 20% de su patrimonio a operaciones de caución, un recorte significativo para un instrumento que se volvió central en la operatoria cotidiana.

La modificación afecta especialmente a las billeteras digitales —como Mercado Pago, Personal Pay, Ualá y otras— que utilizan estos fondos para remunerar los saldos disponibles de sus usuarios. Hasta ahora, los Money Market eran la vía principal para canalizar liquidez de forma segura y con rendimientos inmediatos, tanto para pequeños ahorristas como para grandes inversores.

La nueva restricción responde al diagnóstico del Banco Central (BCRA), que alertó sobre el crecimiento sostenido del mercado de cauciones y pidió limitar la exposición de los fondos para evitar lo que definió como una “ineficiencia” en su uso transaccional. Según el organismo, la expansión de esta operatoria complicaba la transmisión de la política monetaria en un contexto de alta nominalidad.

El Ministerio de Economía y la CNV acompañaron esa visión. En su resolución, la CNV afirmó que el nuevo máximo del 20% se alinea con “los lineamientos indicados por el BCRA en su rol de organismo rector en materia monetaria”, y busca asegurar el funcionamiento coordinado del sistema financiero.

Hacia dónde se moverá la liquidez

La medida tiene un impacto directo sobre la liquidez que hoy circula por fuera del sistema bancario. El objetivo, según analistas, es redirigir buena parte de esa operatoria hacia instrumentos tradicionales: cuentas remuneradas, depósitos bancarios y títulos públicos.

La consultora Oulier sintetizó el trasfondo oficial: “El Gobierno busca que una parte de la operatoria transaccional migre desde los fondos money market hacia el sistema bancario”, ya que su crecimiento en contextos inflacionarios generó distorsiones para la política monetaria.

En lo inmediato, tanto administradores de fondos como billeteras digitales deberán recalibrar sus carteras para cumplir con el nuevo tope. Para los usuarios, el cambio podría traducirse en ajustes en las tasas o en la forma en que se remuneran los saldos, dependiendo de cómo evolucione la demanda de instrumentos alternativos.

La RG 1092 ya está en vigencia y obliga a un reacomodamiento que marcará el cierre del año financiero, con efectos que se extenderán hacia 2026. Si querés, también puedo preparar una versión más breve, una bajada o un título alternativo.