La cotización internacional de la soja volvió a subir con fuerza y alcanzó su nivel más alto en casi dos años, impulsada por la creciente tensión bélica en Medio Oriente. En la Bolsa de Chicago, el contrato con entrega en mayo aumentó cerca de ocho dólares por tonelada y se ubicó en torno a los US$441, mientras que la posición julio superó los US$445.

De acuerdo con analistas del mercado agrícola, el conflicto geopolítico generó un movimiento de inversores hacia las materias primas como forma de resguardo ante la incertidumbre global. A esto se sumó el fuerte aumento del precio del petróleo, que suele influir en los valores de los granos y biocombustibles.

En ese contexto, no solo la soja registró subas: otros cultivos como el maíz y el trigo también avanzaron en las operaciones internacionales. Los especialistas advierten que la volatilidad podría continuar mientras persista la tensión en la región y los mercados financieros mantengan una fuerte sensibilidad frente a los acontecimientos políticos y económicos globales.

