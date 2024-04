La Sociedad Rural Argentina (SRA) con apoyo de otras entidades del campo del interior del país presentó ante la Justicia Federal de Córdoba un recurso de amparo para pedir la inconstitucionalidad del cobro de los derechos de exportación al sector.

La entidad ruralista señaló que desde el 1° de enero pasado, las retenciones ya no son aplicables por no haberse extendido la ley vinculada a la emergencia económica de 2019. El punto está en que el Congreso de la Nación no aprobó el último presupuesto de 2022 que incluía una prórroga de una potestad al Poder Ejecutivo para la aplicación de los derechos de exportación.

En una conferencia de prensa en la que el organismo anunció la presentación de la estrategia judicial, su presidente, Nicolás Pino, expresó: “A nuestro modesto entender, al caerse la ley de emergencia y no aprobarse la ley de presupuesto, al no existir esos dos elementos a partir del 1° de enero las retenciones deberían ser cero”.

“Nos pareció prudente presentar una acción de amparo que fue presentada en los tribunales federales de Córdoba porque convenimos con la Sociedad Rural de Jesús María y la SRA de poner en valor el federalismo”, apuntó.

“Lo que hay que tener claro es que lo presentamos porque las retenciones son inconstitucionales y para que un tributo exista debe existir una ley que lo avale”, precisó.

El 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la ley de emergencia pública que delegaba en el Ejecutivo los derechos de exportación. Sin embargo, el 15 de diciembre último, mediante el decreto 851/21, el presidente Alberto Fernández fijó las alícuotas del impuesto para este año.