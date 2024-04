Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, aseguró en CNN Radio que “pasaron 14 años de la Resolución de la 125 y no aprendimos nada” sobre la decisión oficial del cierre de las exportaciones de aceite y harina de soja y una posible suba de las retenciones.

“Hace pocos días presentamos una acción de amparo contra las retenciones. No hay ley y no puede haber impuestos. Tampoco se pueden retocar índices por decisión del gobierno. Van por fuera de la normativa y de lo que se debe hacer”, aclaró en La Mañana de CNN, con María Laura Santillán.

Según Pino, “el productor está sufriendo una retención a la soja y a los industriales les tributan el 31% y quizás lo lleven al 33%. Son unos 400 millones de dólares”.

“No se entiende tomar estas medidas fuera de la ley. No se puede y no se debe”, indicó, en tanto que dijo que “lo único que hago es atender a colegas de diferentes entidades que están preocupados. Pasaron 14 años del 2008 de la 125 y no aprendimos nada. Seguimos discutiendo sobre las mismas cosas”.

Por eso, Pino consideró que “las señales son muy malas. De un día para otro un funcionario se levanta y dice ‘podemos rascar de acá’. Vuelve la incertidumbre y preocupación. Es algo que no tiene que suceder”.