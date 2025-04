Este sábado se pondrá en marcha una nueva fecha del Torneo Apertura “Juan Quesada” que organiza la Liga Marplatense de Futbol (LMF), la sexta del calendario donde hay una lucha pareja por las primeras colocaciones.

Cabe destacar que ha cambiado el horario para el inicio de los partidos. Todos se adelantarán media hora incluidos los de Quinta y Sexta División.

En la Zona A, los lideres y únicos equipos con puntaje ideal, Deportivo Norte y San Isidro tratarán de conservar esa condición. El conjunto de La Perla visitará a San José que es uno de los protagonistas del grupo y CASI será local en la cancha de Boca contra Nación.

Por su parte, la Zona B tiene a Argentinos del Sud en lo más alto y tendrá en recibir a Al Ver Veras. Detrás tiene 4 perseguidores. Uno de ellos es Círculo Deportivo que postergará su encuentro porque tiene que jugar por el Federal A. Dos de los restantes se cruzarán entre sí ya que Atlético Mar del Plata y Once Unidos se medirán entre sí. El restante es River que visitará a Alvarado como visitante.

PROGRAMACIÓN - SEXTA FECHA - TORNEO APERTURA 2025 “JUAN QUESADA”

SÁBADO 5 DE ABRIL

Cancha: Banfield - Banfield vs San Lorenzo

Sexta (12:15hs): Romero, Baquero y Melga

Quinta (14hs): Baquero, Romero, y Melga

Primera (16hs): Miranda, Baquero y Romero

Cancha: Al Ver Verás -Racing vs Colegiales

Sexta (12:15hs): Costanzo, Arrendazzi y Spognardi

Quinta (14hs): Arrendazzi, Costanzo y Spognardi

Primera (16hs): López, Arrendazzi y Costanzo

Cancha: Boca - San Isidro vs Nación

Sexta (12:15hs): Correa, C. Ruíz Dïaz y Galante

Quinta (14hs): C. Ruíz Díaz, Correa y Galante

Primera (16hs): Nuesch, C. Ruíz Díaz y Correa

Cancha:Talleres - Talleres vs Almagro Florida

Sexta (12:15hs): Chabert, Ghiglione y Brizuela

Quinta (14hs):Ghiglione, Chabert y Brizuela

Primera (16hs): Mayer, Ghiglione y Chabert

Cancha: Almagro Florida - Los Andes vs Libertad

Quinta (14hs): Chávez, S. Ruíz Díaz y Bazán

Primera (16hs): Llona, Chávez y S. Ruíz Díaz

Cancha: River - San José vs Deportivo Norte

Sexta (12:15hs): Rua, Scuffi y Agudo

Quinta (14hs): Scuffi, Rua y Agudo

Primera (16hs): Millas, Scuffi y Rua

Cancha: Kimberley - Kimberley vs Quilmes

Primera (16hs): Cingolani, Torias y Díaz Furet

Cancha: General Urquiza - Independiente vs Chapadmalal

Quinta (14hs): Lunegro, Tua y Ruíz

Primera (16hs): Iza, Lunegro y Tua

Cancha: Mar del Plata - Atlético MDP vs Once Unidos

Sexta (12:15hs): Mancilla, Martínez y Oliver

Quinta (14hs): Martínez, Mancilla y Oliver

Primera (16hs): Mella, Martínez y Mancilla

Cancha: Alvarado - Alvarado vs River

Sexta (12:15hs): Ferreyra, Patetta y Alfonso

Quinta (14hs): Patetta, Ferreyra y Alfonso

Primera (16hs): Mustafá, Matetta y Ferreyra

Cancha: San Lorenzo - Cadetes vs General Urquiza

Sexta (12:15hs): Monsalves, Sampietro y Vega

Quinta (14hs): Sampietro, Monsalves y Vega

Primera (16hs): Abboud, Sampietro y Monsalves

Cancha: Argentinos del Sud - Argentinos del sud vs Al Ver Verás

Sexta (12:15hs): Bravo, Óngaro y Cardozo

Quinta (14hs): Óngaro, Bravo y Cardozo

Primera (16hs): Debrina, Óngaro y Bravo

Cancha: General Mitre - General Mitre vs El Cañón

Sexta (12:15hs): Montero, Cajal y Ramírez

Quinta (14hs): Cajal, Montero y Ramírez

Primera (16hs): Funes, Cajal y Montero

Miércoles 9 de Abril

Cancha: Círculo - Círculo vs Boca (A DESIGNAR)