La vida de Moria Casán llegará a la pantalla de Netflix en una ambiciosa serie que ya comenzó su etapa de preproducción. Según confirmaron desde el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (Sica), dos playas emblemáticas de Mar del Plata fueron elegidas como escenarios para grabar varias escenas.

El rodaje se llevará a cabo en Playa Chica, donde alguna vez funcionó el boliche Gaysoline, y en Playa Franca, ubicada al norte de la ciudad, recordada por haber sido la primera playa nudista abierta por la actriz en los años ’90. Las grabaciones están previstas entre diciembre de 2025 y los primeros meses de 2026.

La productora About Entertainment, encabezada por Armando Bo, Mercedes Reinke, Natacha Cervi y Ezequiel Olemberg, lanzó además una convocatoria de extras. Buscan personas de pelo largo sin tatuajes, dispuestas a filmar en traje de baño, hombres con bigote y patillas, y bailarines y bailarinas de entre 25 y 60 años. Los interesados pueden postularse enviando su material a [email protected].

La ficción contará con un elenco de lujo para interpretar a “La One”: Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione, hija de Moria, darán vida a la artista en distintas etapas de su vida. La propuesta promete recorrer la camaleónica trayectoria de una de las figuras más icónicas del espectáculo argentino.

Con su impronta única, la ciudad volverá a estar en el centro de la escena, ahora como telón de fondo de la historia de una de las personalidades más provocadoras y multifacéticas del país.

Fuente: Dib