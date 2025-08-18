La semana arranca con nubes y probabilidad de lloviznas
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 14 grados.
Mar del Plata inicia la semana con un clima fresco e inestable. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 14°C.
Durante la mañana se prevén lloviznas aisladas con una probabilidad de entre 10% y 40%, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo se mantendrá nublado, pero con baja chance de precipitaciones (0-10%).
El viento soplará del noreste durante toda la jornada, con intensidades que oscilarán entre 13 y 31 km/h, acompañado por ráfagas de 42 a 50 km/h tanto en la mañana como en la tarde y la noche.
Será un día húmedo y ventoso, con mejoras hacia la tarde, aunque se recomienda precaución en horas de viento fuerte.
