La Selección Argentina Sub20 disputó la cuarta fecha del Hexagonal Final del Sudamericano e igualó 1-1 con Brasil en el partido donde tenia la posibilidad de levantar el título después de 10 años. Ahora, la definición deberá esperar al domingo.

Si bien la expectativa estaba puesta en el conjunto dirigido por Placente por haberle ganado 6-0 a la Canarinha en Fase de Grupos la historia fue distinta. Aquel mal arranque de los de Menezes fue fugaz porque en los últimos cinco encuentros fueron todas victorias lo que le permitió ilusionarse frente a uno de los candidatos.

Durante los primeros minutos, Brasil esperó a Argentina que mantuvo la posesión de la pelota desde el inicio. El que comenzó a complicar la historia rival fue Claudio Echeverri que a los 15 minutos hizo actuar al arquero brasileño.

Si bien el combinado “Albiceleste” no conseguía la profundidad deseada si logro que le pitaran un penal a su favor gracias a la acción de Julio Soler que termina derribado en el área por Bruno Bidón. Si bien previamente había sufrido una falta clara que el VAR no había cobrado, en esta no dudó.

Desde los doce pasos, el “Diablito”, la figura del torneo, se tomó el atrevimiento de picarla y poner en ventaja a su equipo a pocos minutos de ir a los vestuarios.

Al regreso del descanso, la historia fue similar y los de Placente continuaron con el dominio aunque aumentó el roce en el juego. De hecho, Argentina estuvo más cerca de ampliar el marcador que Brasil del empate. Pero llegaron las malas noticias cuando en un intento de presión, Echeverri sintió un tirón en su aductor y pidió el cambio.

Puede interesarte

Sin el goleador en cancha, la Verdeamarela aprovechó una jugada aislada y con el gol de Rayan igualó las acciones cuando a la Selección le faltaban 15 minutos para consagrarse.

De esta manera, todo se definirá el próximo domingo cuando Argentina enfrente a Paraguay y Brasil a Chile.