Con una campaña protagonizada por Lionel Messi, Adidas presentó oficialmente la camiseta que la Selección argentina lucirá en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde buscará defender el título obtenido en Qatar.

“El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas”, publicó la marca en sus redes junto a una imagen de Messi celebrando un gol.

Con la imagen de la Pulga, se presentó la indumentaria que la Albiceleste lucirá en la próxima Copa del Mundo. (Foto: Instagram)

Precios oficiales: Versión estándar: $199.999 / Versión con el número 10 de Messi: $219.999/ Versión femenina: $119.999

La nueva indumentaria estará disponible desde mañana en el sitio web de Adidas y en tiendas oficiales. La presentación generó gran expectativa entre los hinchas, que ya comenzaron la cuenta regresiva para el inicio del Mundial, donde la Scaloneta buscará repetir la gloria de 2022.

Fuente: TN

