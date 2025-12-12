Detrás de este logro colectivo conviven trayectorias personales atravesadas por la constancia, el esfuerzo y la pasión por un deporte que durante años fue exclusivo de hombres.

Ads

En diálogo con El Marplatense, jugadoras y cuerpo técnico repasaron el camino que atravesaron hasta la actualidad y analizaron el impacto del proyecto impulsado por la Liga Marplatense.

Cinthia Reding, una de las jugadoras con más trayectoria, no dudó en señalar cuánto cambió la realidad del fútbol femenino: “Cuando yo vine acá al principio, hace 20 años, éramos muy pocas mujeres las que jugábamos. La mayoría de nosotras nos fuimos formando jugando con varones, porque no había torneos y porque había pocos equipos”.

Ads

Recordó entrenamientos improvisados, sin infraestructura, sin luces y con materiales prestados: “Me acuerdo cuando éramos muy chiquitas y entrenábamos en cualquier lado, con pasto alto, con cualquier pelota y con cualquier profe que estuviera dispuesto a entrenar chicas, que antes tampoco había”.

Hoy, con 35 años y siendo una de las referentes del plantel, Reding celebró el cambio: “Ahora vayas a donde vayas tenés torneos todos los fines de semana, de 7, de 9, de 11. Creció una barbaridad”.

Ads

El crecimiento también se refleja puertas adentro del seleccionado, donde destacó la organización, el acompañamiento del cuerpo técnico y la unión del grupo: “Hay mucha responsabilidad y respeto. Desde que tenemos ropa para entrenar hasta que podamos viajar todas. Es un proceso y se está armando un lindo grupo”.

En un mensaje dirigido a las chicas que recién empiezan, Rending las invitó a animarse: “Hay muchas cosas para perder por no animarse, que por animarse. Está lleno de chicas de todos los niveles y de todas las edades. Es para divertirse”.

Para Paola Sánchez, este año quedó marcado para siempre: es su primera experiencia jugando en cancha de once dentro de un proceso oficial de selección.

Ads

“Como jugadora siempre se espera que el fútbol femenino se banque de esta manera. Y como se está haciendo este año, es un orgullo”, expresó.

Sánchez destacó el trabajo de quienes sostienen este proyecto: “Más allá de los resultados, es un orgullo que haya gente como Marcelo,Emiliano, Sol, Gabi y todos los profesores que nos están bancando a pulmón”.

La futbolista también destacó el peso emocional que tiene para muchas jugadoras llegar a un espacio que alguna vez parecía imposible: “Es difícil ir a lugares donde siempre hay hombres que te critican. Hay mucho machismo. Pero no hay nada más lindo que llegar a lugares como estos y decir: ‘Todo lo que pasé valió la pena’”.

Agradecida por lo que encontró en el fútbol, dejó un mensaje para las nuevas generaciones: “Hay luchas, sí, pero también cosas hermosas. Que nunca bajen los brazos”.

Marcelo Rodríguez, director técnico del seleccionado femenino de fútbol, vive este momento como un reconocimiento al largo camino recorrido.

Tras ganar el premio alumni expresó: “Son muchos años de trabajo y es una felicidad. Es un mimo al esfuerzo que hacemos todos”.

Para él, que la Liga haya conformado la primera selección femenina de Mar del Plata abre un capítulo fundamental: “Es una puerta que se abre para todas las chicas. No sé si el año que viene estaremos nosotros u otros profesores, pero lo importante es que ya existe la selección y que ellas pueden ser parte”.

Rodríguez destaca que la difusión es fundamental para el crecimiento: “Es importante que se vea lo que hacemos. Lo mismo pasó cuando AFA semi profesionalizó el fútbol y entró la televisión. Se necesita apoyo, más proyectos, más clubes apostando al femenino”.

“Hay clubes que dicen tener fútbol femenino pero no le dan ningún tipo de apoyo. Lo fundamental es que las chicas tengan dónde y cómo entrenar”, manifestó Rodriguez.

En ese sentido, reconoció el privilegio del plantel actual: “Tenemos todo el material para trabajar, y eso nos hace crecer muchísimo. Sería bueno que todos los clubes puedan ofrecer lo mismo”, finalizó el técnico.

La Selección Femenina de Mar del Plata no solo representa un logro deportivo: es el resultado de años de lucha, de esfuerzos individuales y colectivos, y del compromiso de jugadoras, entrenadores y dirigentes que creen en lo mismo.



