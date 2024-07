Mientras el equipo dirigido por Pablo Prigioni ultima detalles para afrontar los dos primeros partidos de la gira por Europa (viernes 12 ante Portugal y sábado 13 ante Inglaterra, ambos en Guimaraes), el Departamento de Selecciones Nacionales confirmó tres nuevos encuentros que darán cierre a las semanas de trabajo.

La Selección enfrentará a Sudán del Sur, Portugal y España los días 15, 18 y 19 de julio.

Los tres partidos se disputarán en España, donde el equipo regresará tras los dos primeros encuentros en Portugal. Ante Sudán del Sur y Portugal, Argentina jugará en el Pabellón Príncipe de Asturias en Pinto. Contra España, por su parte, lo hará en el Pabellón Multiusos de Guadalajara. Cabe destacar que tanto el equipo africano como los ibéricos están realizando la recta final de su preparación para los Juegos Olímpicos París 2024.

Argentina comenzó sus entrenamientos el 3 de julio en La Nucía, Alicante. Allí, con 16 jugadores, el equipo tuvo una semana de entrenamientos para luego dirigirse a Madrid previo viaje a Portugal.

LOS PARTIDOS

- Viernes 12 a las 15:30hs vs Portugal en el Pavilhao Desportivo Vitoria S.C. de Guimaraes

- Sábado 13 a las 15:30hs vs Inglaterra en el Pavilhao Desportivo Vitoria S.C. de Guimaraes

- Lunes 15 a las 14:30hs vs Sudán del Sur en el Pabellón Príncipe de Asturias de Pinto

- Jueves 18 a las 14:30hs vs Portugal en el Pabellón Príncipe de Asturias de Pinto

- Viernes 19 a las 15hs vs España en el Pabellón Multiusos de Guadalajara



JUGADORES

1 - Luca Vildoza

6 - Juan Ignacio Marcos

7 - Facundo Campazzo

8 - Nicolás Laprovittola

9 - Nicolás Brussino

14 - Gabriel Deck

15 - Gonzalo Corbalán

18 - Gonzalo Bressan

20 - Juan Bocca

21 - Juan Fernández

22 - Juan Pablo Vaulet

23 - Santiago Trouet

25 - Tomás Chapero

29 - Patricio Garino

30 - Lucio Redivo

32 - Lucas Giovannetti