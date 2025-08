La Selección Argentina retomó este lunes sus entrenamientos, con 17 jugadores bajo las órdenes Pablo Prigioni. El estadio Movistar Academy Magariños fue la sede de la práctica vespertina, en la previa de lo que será un nuevo partido de preparación este martes 5 de agosto (15hs (hora Argentina) en el Centro Deportivo TENPLE de Villaviciosa de Odón.

Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola fueron liberados de la concentración, mientras que Gabriel Deck continúa con el proceso de rehabilitación de la cirugía de cadera, con trabajos de gimnasio y campo de juego junto al cuerpo médico.

De esta manera, son 17 los jugadores que afrontarán los próximos entrenamientos y partidos amistosos: Costa de Marfil (5 de agosto), Sudán del Sur (7 de agosto) y Portugal (10 de agosto) serán los últimos rivales en tierras españolas. Luego quedarán los partidos en Bologna ante Italia (14 de agosto) y el Cuadrangular por la Copa Latina en Panamá ante los locales, Uruguay y Brasil (17 al 19 de agosto).

El debut de Argentina en la AmeriCup 2025 será el 22 de agosto ante Nicaragua. Tras el estreno ante los locales, República Dominicana (24 de agosto) y Colombia (25 de agosto) serán los rivales para cerrar el Grupo C.

CALENDARIO

Todos los partidos pueden verse en vivo y en directo por Básquet Pass (www.basquetpass.tv).

• 5 de agosto | vs Costa de Marfil – 15hs ARG en Villaviciosa de Odón (TENPLE)

• 7 de agosto | vs Sudán del Sur – 15hs ARG en Villaviciosa de Odón (TENPLE)

• 10 de agosto | vs Portugal – 7:30hs ARG en Villaviciosa de Odón (TENPLE)

• 14 de agosto | vs Italia – Bologna, Italia

• 17 de agosto | vs Panamá – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

• 18 de agosto | vs Brasil – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

• 19 de agosto | vs Uruguay – Ciudad de Panamá (Cuadrangular)

JUGADORES CONVOCADOS

Aaliya, Lee - Instituto de Córdoba, Argentina

Bocca, Juan – Fibwi Palma, España

Bordon, Dylan - Gran Canaria, España

Bressan, Gonzalo - Olímpico, Argentina

Brussino, Nicolás - Gran Canaria, España

Caffaro, Francisco - Básquet Girona, España (Último club)

Chapero, Tomás - Capitanes, México

Corbalan, Gonzalo - San Pablo Burgos, España

Deck, Gabriel - Real Madrid, España

Fernández, Juan - Básquet Girona, España

Giovannetti, Lucas - Estudiantes, España

Kropp, Tyler - Universidad de Northwestern, Estados Unidos

Lugarini, Bautista – Cantabria, España

Marcos, Juan Ignacio - Barcelona, España

Negrete, Alex – Flamengo, Brasil

Trouet, Santiago - Arizona State, Estados Unidos

Vaulet, Juan Pablo - Estudiantes, España

Vildoza, José – Básquet Girona, España