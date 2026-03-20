Con Lionel Messi como protagonista de la presentación, la Asociación del Fútbol Argentino difundió las primeras imágenes de la indumentaria, que acompañará al equipo en la máxima cita del fútbol.

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El modelo apuesta por un negro como color base, combinado con detalles en gris claro. A las tradicionales tres tiras de Adidas se le suman franjas en el cuello y las mangas, además de los detalles en el escudo de la AFA y la numeración de los jugadores.

“Orgullo”, expresó el capitán de la “Scaloneta” al compartir las primeras postales luciendo la nueva prenda.

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En cuanto a los precios, la versión más accesible será la “Versión Fan”, que tendrá un valor de $149.999. Este modelo presenta un diseño más simple, con el parche de la FIFA, el escudo de la AFA y el isologotipo argentino.

Por su parte, la camiseta alternativa en su “Versión Jugador”, con el dorsal de Messi, alcanzará los $249.999 y será la opción premium. Este diseño incluye el número 10 tanto en el frente como en la espalda, junto con el nombre del capitán en la parte superior.

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Además, también estarán disponibles las versiones de manga larga, que tendrán un precio de $249.999.

