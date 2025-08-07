En la continuidad de su preparación para la AmeriCup de Nicaragua, la Selección Mayor Masculina de Básquet derrotó a Sudán del Sur por 84 a 65, en un encuentro disputado en el Centro Deportivo TENPLE de Villaviciosa de Odón, Madrid. Es el tercer festejo para la delegación en esta gira europea, tras imponerse en ambos cruces con Angola.

Ads

Un primer cuarto marcado por la intensidad física y atlética. Argentina impuso condiciones desde la defensa, cerrando caminos, incomodando cada posesión rival y sin conceder espacios fáciles. Con serenidad y juego profundo, construyó su ofensiva con criterio. El parcial de 9-0 (18-11) obligó al rival a frenar el ritmo con un tiempo muerto. En ese tramo, el equipo dirigido por Pablo Prigioni mostró buena puntería desde el perímetro, con conversiones de Juan Ignacio Marcos, José Vildoza, Juan Fernández y Santiago Trouet.

El siguiente segmento encontró al elenco albiceleste más sereno, preciso y sacando provecho de la rápida acumulación de faltas ajenas. Ese escenario fue leído con lucidez por el equipo, que orientó su juego hacia la línea de libres, en el que convirtió 14 puntos fundamentales para sostener el ritmo. En defensa, la intensidad se mantuvo alta. La Selección estuvo atenta para anticipar líneas de pase y recuperar balones. Del otro lado, el cuadro africano insistió con su libreto inicial de atacar el canasto con decisión para asegurar un buen caudal de puntos.

Ads

Puede interesarte

El tercer cuarto mantuvo la misma lógica del inicio, aunque Sudán del Sur subió un poco la intensidad en defensa e intentó buscar otras opciones de anotación. Aun así, la Mayor supo sostener la ventaja y encontrar soluciones con los ingresos de Juan Bocca y Alex Negrete, que aportaron aire fresco y consiguieron cortar la racha favorable del rival. En el tramo final, el equipo no aflojó. Con solidez y mayor fluidez en su juego, volvió a tomar el control del partido y llevó la diferencia al máximo.

En el balance general, Argentina se impuso en tres de los cuatro parciales y logró reducir su número de pérdidas respecto a presentaciones anteriores. Cuatro jugadores alcanzaron el doble dígito en anotación, con Juan Fernández como máximo artillero con 12 puntos. Luego estuvieron Gonzalo Corbalán y Juan Ignacio Marcos con 11 cada uno, y Alex Negrete que aportó 10 más.

Ads

El domingo 10 será la cuarta presentación para el selectivo nacional. Será desde las 7.30 (hora Argentina) frente a Portugal, con transmisión en vivo por Básquet Pass.