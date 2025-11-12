El plantel se concentrará en Alicante, España, antes de viajar al continente africano, aunque la convocatoria sufrió varias bajas y modificaciones de último momento.

Algunas de las bajas confirmadas son la ausencia de Enzo Fernández, quien arrastra una molestia en la rodilla. En conjunto con el cuerpo técnico y su club, se decidió que permanezca en Inglaterra para continuar con su recuperación.



A esto se sumó un imprevisto: para ingresar a Angola, todos los futbolistas deben contar con la vacuna contra la fiebre amarilla aplicada al menos diez días antes del viaje. Ante esta situación, Atlético de Madrid no autorizó a Julián Álvarez, Nahuel Molina y Gianluca Simeone a vacunarse, por lo que quedaron fuera de la gira.

Otro caso es el de Franco Mastantuono, quien no integró la lista debido a una pubalgia. Sin embargo, el juvenil tuvo un gesto destacado al viajar desde Madrid hasta Alicante para acompañar al grupo durante la concentración, que se extenderá hasta el jueves, día en que la delegación partirá hacia Angola.



Además, los futbolistas del medio local —Leandro Paredes, Marcos Acuña, Lautaro Rivero y Facundo Cambeces— tampoco formarán parte de esta gira.

Según se informó desde AFA, los clubes solicitaron al presidente Claudio Tapia que no fueran convocados, debido a que el próximo fin de semana se disputa la última fecha del campeonato argentino y los equipos se juegan objetivos importantes. Scaloni y su cuerpo técnico accedieron al pedido.



Pese a las múltiples bajas, también hubo novedades positivas.

Como ya es costumbre en el ciclo Scaloni, esta gira servirá para observar jóvenes talentos. Entre las caras nuevas se destacan Gianluca Prestiani, figura del último Mundial Sub-20, y Joaquín Panichelli, ex River, de gran presente en la liga francesa.



Entre las nuevas incorporaciones esta la del marplatense Emiliano Buendía que fue citado de urgencia luego de marcar un golazo de tiro libre con su club el pasado domingo y mantener un gran rendimiento en los últimos meses.

Otra incorporación de último momento fue la de Kevin Mac Allister, hermano de Alexis. El defensor reveló que se enteró de su convocatoria apenas dos horas antes del partido que debía disputar por el torneo belga.