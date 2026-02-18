La Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027, que se disputará en Doha, Catar, del 27 de agosto al 12 de septiembre, comienza a palpitarse con la ilusión intacta de 32 seleccionados que irán en busca del título más codiciado.

En ese camino, el seleccionado argentino dirigido por Pablo Prigioni ya tiene definida su lista preliminar de 24 jugadores para afrontar una nueva ventana clasificatoria. El equipo nacional se presentará en el mítico Estadio Obras Sanitarias, donde enfrentará a Uruguay el viernes 27 de febrero a las 21.30 y a Panamá el 2 de marzo a las 18.30.

El cuerpo técnico que acompañará a Prigioni será el mismo que trabajó en las últimas ventanas y en la AmeriCup 2025: Herman Mandole, Nicolás Casalánguida, Guido Fabbris, Pablo Favarel y Pablo Albertinazzi, consolidando un proyecto que busca continuidad y resultados.

Entre los convocados aparecen dos nombres con acento marplatense que alimentan el orgullo de la ciudad. Por un lado, Lucas Vildoza, surgido de Quilmes de Mar del Plata y actualmente en Virtus Bologna, uno de los protagonistas de la Lega Basket Serie A italiana. Por el otro, Patricio Garino, formado en Estados Unidos y con experiencia internacional, que vuelve a estar en la órbita del seleccionado.

La ilusión está en marcha. Argentina comienza a transitar el largo camino hacia Qatar 2027 con una base consolidada, talento joven y la esperanza renovada de volver a situarse entre las potencias del básquet mundial.

