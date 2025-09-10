Ya clasificada, la Selección Argentina cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con una derrota por 1-0 ante Ecuador en Guayaquil.

El local comenzó imponiendo su juego y antes de los 15 minutos tuvo dos jugadas claras que no fueron gol gracias al marplatense Emiliano Martínez. Primero, le tapó un remate a Ener Valencia y luego otra a Piero Hincapié.

Con el paso del tiempo, la “Albiceleste” mejoró a través de la presión y cuando parecía estar en su mejor momento, Nicolás Otamendi, que estaba disputando su presunto último partido, fue expulsado. Tras esto, Lionel Scaloni envió a Juan Foith a la cancha en lugar de Giuliano Simeone.

Cuando corrían 55 minutos de la primera etapa, Wilmar Roldán revisó en el VAR una jugada de penal tras una falta de Paredes a Valencia, que desde los doce pasos puso el 1-0.

En el inicio del complemento, se emparejó el partido ya que Caicedo vio la segunda amarilla e hizo que Ecuador se quede con 10 jugadores.

Los dirigidos por Scaloni tuvieron la posibilidad del empate de la mano del ingresado Giovanni Lo Celso que de zurda remató pero un defensor bloqueó el tiro y la pelota pasó cerca del palo izquierdo.

A pesar de la búsqueda y el ímpetu, la “Albiceleste” no logró desequilibrar ni romper la defensa rival.



Más allá de la derrota ante el conjunto de Sebastián Becaccece, Argentina se despide de las Eliminatorias como el líder cerrando su participación con 38 encuentros, producto de 12 victorias, 2 empates y 4 derrotas.