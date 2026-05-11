La sed le salió cara: lo atraparon con una caja de vinos robados en la Rambla
El hombre, de 45 años, fue localizado con las botellas sustraídas, que luego fueron devueltas a la víctima.
Un hombre de 45 años fue aprehendido de robar una caja de vinos de un comercio ubicado en Avenida Colón al 1600, en plena zona céntrica de la ciudad.
El hecho fue denunciado ante personal de la Comisaría Segunda, que inició una investigación para identificar al responsable. A partir del relevamiento de testimonios y del análisis de cámaras de seguridad, los efectivos lograron reconstruir lo ocurrido y establecer quién habría sido el autor del robo.
Con esos datos, personal policial montó un operativo de búsqueda y finalmente localizó al sospechoso en inmediaciones de Moreno y Avenida Patricio Peralta Ramos, en el sector de Rambla Los Lobos.
Al momento de ser interceptado, el hombre tenía en su poder una caja con cinco botellas de vino marca López, que coincidía con la mercadería sustraída del comercio.
El acusado, de 45 años, desocupado y en situación de calle, fue aprehendido y trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
La caja de vinos fue secuestrada durante el procedimiento y luego restituida al comerciante damnificado. El hombre deberá presentarse en sede judicial este martes.
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