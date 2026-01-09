La Asamblea Playas del Sur presentó un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio ante el Municipio de General Pueyrredon para impugnar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) otorgada al emprendimiento Vivienda Multifamiliar La Reserva Explanada, previsto sobre la franja costera de la zona sur de la ciudad.

El proyecto contempla la construcción de nueve edificios de departamentos a metros de la playa, sobre dominios privados vinculados a explotaciones comerciales de Playas del Faro SAI. Desde el espacio vecinal aseguran que la resolución es “ilegal y arbitraria” por haberse dictado sin certeza sobre la línea de ribera y sin la actualización de estudios ambientales fundamentales.

Desde la Asamblea Playas del Sur advirtieron sobre los riesgos de avanzar con el emprendimiento. “No es un trámite menor. Deben aplicarse los principios preventivo y precautorio: avanzar en estas condiciones implica el riesgo de un daño ambiental irreversible”, sostuvo Kanki Alonso, en diálogo con El Marplatense.

En ese mismo sentido, Surfrider Argentina afirmó en su presentación ante la Audiencia Pública que el proyecto “vulnera el ordenamiento hídrico ambiental” y advirtió que sin una Línea de Ribera correctamente demarcada “no puede garantizarse la preservación de un ecosistema costero de especial fragilidad”, tal como lo exigen la normativa provincial y nacional.

La DIA fue oficializada mediante la Resolución REMS-2025-275-E-MUNIMDP-EMSUR, firmada en un contexto de acefalía del EMSUR, tras la renuncia de su entonces presidente, Santiago Bonifatti. Ese escenario administrativo es uno de los puntos centrales del cuestionamiento presentado por la Asamblea.

En el plano político, el bloque de Unión por la Patria manifestó su rechazo al proyecto y confirmó que trabaja en una iniciativa para solicitar la nulidad de la Declaración de Impacto Ambiental. La concejal Mariana Cuesta señaló que la resolución “está siendo estudiada” con el objetivo de fortalecer los argumentos legales y avanzar en una presentación formal que deje sin efecto el aval ambiental.

Por otro lado, Leonardo Tamburini, presidente del Centro de Constructores y Anexos, defendió con firmeza el proyecto La Reserva Explanada y sostuvo que “no se aprecian razones técnicas objetivas para cuestionar este emprendimiento”. “Mar del Plata sumará una obra de alto nivel que puede convertirse en parte de su patrimonio arquitectónico”, destacó.

Se trata de uno de los pocos casos de playas privadas en el distrito, actualmente explotadas por el fideicomiso La Reserva Explanada junto a Bosques del Faro SRL y Desarrolladora Baalbek SA, terrenos que históricamente pertenecieron a herederos de la familia Peralta Ramos.