La Reserva de Aldosivi perdió 1-0 en su visita a Tigre en Victoria en el marco de la novena fecha del Torneo Proyección Clausura.

El equipo del puerto formó con: N. González; Campione, Sammarone, Ferrari, Torres; Camacho, Biondi, Juárez, Sasso; Devesa y Domecq.

El encuentro fue parejo y recién a los 16 minutos del complemento, el local abrió la cuenta gracias al gol de Aírala.

En el “Tiburón” ingresaron Anso, Prada, Meza, Salinas y Jaimes y no lograron igualar las acciones.

Con este resultado, el conjunto del puerto suma su cuarta derrota en fila. El próximo encuentro será de local frente a Argentinos Juniors, un rival que se ubica por debajo suyo en la tabla.

