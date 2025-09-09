La Reserva de Aldosivi se vuelve con las manos vacías de Victoria
El equipo de Mariano Padilla cayó 1-0 ante Tigre y sumó su cuarta derrota al hilo.
La Reserva de Aldosivi perdió 1-0 en su visita a Tigre en Victoria en el marco de la novena fecha del Torneo Proyección Clausura.
El equipo del puerto formó con: N. González; Campione, Sammarone, Ferrari, Torres; Camacho, Biondi, Juárez, Sasso; Devesa y Domecq.
El encuentro fue parejo y recién a los 16 minutos del complemento, el local abrió la cuenta gracias al gol de Aírala.
En el “Tiburón” ingresaron Anso, Prada, Meza, Salinas y Jaimes y no lograron igualar las acciones.
Con este resultado, el conjunto del puerto suma su cuarta derrota en fila. El próximo encuentro será de local frente a Argentinos Juniors, un rival que se ubica por debajo suyo en la tabla.
