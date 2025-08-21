La Reserva de Aldosivi cayó por 4-1 ante Estudiantes de La Plata en condición de visitante por la sexta fecha del Torneo Proyección Clausura.

El local tardó casi un cuarto de hora el abrir el marcador. Fue Sagues Ludueña quien puso el 1-0 para los chicos del “León” . Sin embargo, el conjunto dirigido por Mariano Padilla igualó las acciones gracias al tanto de Lautaro Ludueña.

En el complemento, el local fue ampliamente superior y lo demostró en el marcador ya que un minuto después de la expulsión de Ferrari en el visitante, González puso el 2–1. Luego, Basualdo estiró la ventaja a 3–1 antes de que el “Tiburón” se quede con 9 por la roja a Paredes y sobre el final Nasser estampó el 4-1.

Con este resultado, Aldosivi fue superado en la tabla de posiciones por Estudiantes. El próximo partido será frente al escolta Boca en Mar del Plata.

