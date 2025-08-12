La Reserva de Aldosivi goleó por 3-0 a Belgrano en el marco de la quinta fecha del Torneo Proyección Clausura disputada en el predio de Punta Mogotes.

Ads

El equipo de Mariano Padilla formó con: Nahuel González, Campione, Ariel González, Ferrari, Paredes; Biondi, Juárez, Ludueña, Sasso; Falasco y Devesa.

El conjunto del puerto abrió rápidamente el marcador de la mano de Alexis Devesa cuando corrían 7 minutos y luego para sellar el buen accionar del primer tiempo, Lucio Falasco puso el 2-0 a los 40’.

Ads

En el complemento, el autor del primer tanto volvió a convertir al minuto y estiró la ventaja en el marcador para cerrar el partido con tranquilidad.

Puede interesarte

De esta manera, los chicos del “Tiburón” volvieron a la victoria y se metieron momentáneamente en zona de clasificación. El próximo encuentro será ante Boca.

Ads