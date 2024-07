La relación entre el campo y la política ha sido distante desde tiempos inmemorables. A pesar de las diversas medidas y proyectos que han presentado desde el poder en relación a la producción agropecuaria, pocas veces el sector que más riqueza aporta al país, se ha sentido satisfecho.

La principal causa, según algunos expertos, es la falta de comunicación entre las partes. Al respecto, Juan Martín Melo, periodista agropecuario, señaló: “Me parece que el campo ahí tiene algo que corregir. No ha tenido una buena relación con la política, no logró llegar de manera unida con una estrategia clara para instalar los temas del sector agropecuario y que la política observe al sector en su enorme potencial, y no como una caja para extraer recursos a través de las retenciones”.

Asimismo, en diálogo con El Marplatense, resaltó que “el campo ha aportado en los últimos 20 años más de 200 mil millones de dólares en concepto de retenciones y la calidad de vida de cada uno de nosotros no ha mejorado en nada”.

“Seguimos teniendo la misma infraestructura de hace años atrás, no tenemos un buen nivel de salud y ni hablar con los temas de educación, lo laboral, la Argentina está en una profunda crisis”, continuó.

De modo que “no ha logrado en todo este tiempo llegarle a la política de una manera de que entiendan que acá hay un sector que tiene cosas para aportar, pero que además tiene un enorme potencial para desarrollar la Argentina y también esta idea de instalar al país en el mundo".

"Ahí me parece que hay una cuestión pendiente del sector que lo tendrá que trabajar puertas hacia dentro para tener una mejor relación con la política”, afirmó.

El sector agropecuario y su relación con Milei

En los últimos meses, desde el gobierno nacional se impulsaron una serie de medidas que modifican, entre otras cosas, algunas de los lineamientos que recaen en el sector agropecuario.

A partir de esto, “hay incertidumbre en lo político de saber cómo este Pacto de Mayo que se firmó en Tucumán tiene su trayecto en el corto, mediano y largo plazo, si tiene resultados”, declaró Melo.

Por lo que “ahí el campo está pidiendo ser parte de esas mesas de trabajo que se van a conformar para que el Pacto se transforme en realidad. Teniendo en cuenta que de los 10 puntos, hay uno que está vinculado a una reforma impositiva integral que se está reclamando para que haya una baja y eliminación de las retenciones”, expresó.

A su vez, “está la apertura de la Argentina al mundo para recuperar mercados que se han perdido en los últimos tiempos por diferentes motivos, entre ellos la política del gobierno anterior de cerrar exportaciones”, comunicó.

En este contexto, “los productores le siguen creyendo a Milei, continúa teniendo elevados signos de confianza de los productores. Es más, el índice sigue estando en niveles importantes, junto con la mirada que tienen de acá a un año en adelante, saben que el camino a recorrer es difícil, pero que se están tomando las medidas que la Argentina debía tomar pasa salir de esta crisis”.

“Obviamente los productores están esperando que Milei cumpla con su promesa de bajar y eliminar las retenciones, de que la situación cambiaria le permita a los productores y a los empresarios tener una competitividad con los demás países proveedores de alimentos en las misma condiciones”, agregó.

Además, “el tema de la apertura de mercados es clave, no solamente para tener un mercado interno que recupere niveles de inversión y consumo, sino también tener la posibilidad de exportarle al mundo productos de valor agregado”, enfatizó.

Al contexto planteado, se le suma “que el campo viene de un cambio de funcionarios, la semana pasada el gobierno decidió echar al Secretario de Agronomía, Fernando Vilella, ahora pasará a llamarse Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, a cargo de Sergio Iraeta, un productor agropecuario no muy conocido”.

Debido a lo cual “la incertidumbre es saber cuál va a ser la política que va a llevar adelante, si va a ser un funcionario con poder de decisión, el anterior no lo fue, y además qué injerencia va a tener el Ministerio de Economía en la toma de decisiones”, definió.

De igual modo “hay una inestabilidad que se ha dado en los últimos 20 años, de que los funcionarios del área, los que definen la política agropecuaria, lamentablemente han sido personas que no duraron mucho en su cargo y que no tienen poder de decisión”.

“Eso al sector lo inquieta bastante porque aporta una gran cantidad de dólares a la economía, es clave, y si le va bien, le va bien a la Argentina, pero si le va mal, sucede lo mismo en el país como vimos el año pasado con el impacto de la sequía”, concluyó.

Las medidas que provocan malestar

Entre los puntos de la Ley de Bases que fue aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación, con previo paso por el Senado, recupera el Impuesto a las Ganancias para las personas que tengan ingresos superiores a $1,8 millones brutos.

“El Impuesto a las Ganancias tiene su impacto en las empresas del sector, ya sean de consumo o producción. Más que nada, porque si bien el gobierno anterior lo había eliminado y eso trajo aparejado más emisión con más inflación, este gobierno decidió volver a instalarlo”, comentó Martín Melo.

Por consiguiente, “habrá que ver cómo se va transitando este camino. Pero es cierto que el gremio de los aceiteros dijo estamos en contra de esto, vamos a una medida de fuerza y habrá que ver cómo sigue todo”, reveló.

En esta línea, “hay cuestiones que están vinculadas al trabajo agrario, críticas del gremio de los trabajadores rurales en algunos puntos, como por ejemplo, que elimina las multas para aquel productor o empresario que tiene personal en negro o esclavo”.

“En el medio tenés la industria y la posibilidad de que se empiecen a generar recortes de producción o conflictos laborales, que todavía en todo el sector de la carne no se está dando, pero sí en otros”, finalizó.