La reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo propone un cambio central en el modo en que los trabajadores registrados perciben sus salarios, al habilitar que los pagos se realicen a través de cuentas no bancarias y eliminar la garantía de gratuidad de las denominadas “cuentas sueldo”, en el marco del debate legislativo abierto esta semana en el Congreso.

La modificación se incorporó en un artículo que reforma el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo, el cual establecía que el salario debía depositarse en una cuenta que integrara el régimen de Cuenta Sueldo Bancaria del Banco Central. Ese esquema aseguraba que el funcionamiento de la cuenta no implicara costos de apertura, mantenimiento ni extracción para el trabajador.

La nueva redacción mantiene la obligación de que el salario sea acreditado en una cuenta a nombre del empleado, pero ya no especifica que deba tratarse de una cuenta sueldo ni menciona su gratuidad. De este modo, se elimina la protección legal que garantizaba que el cobro del salario fuera completamente sin costo para el titular.

El cambio se inscribe en la disputa entre bancos y billeteras virtuales no bancarias por la captación de clientes, ya que la reforma abre a estas últimas el negocio del pago de sueldos, una operatoria que hasta ahora les estaba vedada por no estar registradas como entidades bancarias. Así, un empleador podría optar por pagar salarios mediante plataformas como Mercado Pago, algo que antes no estaba permitido. En cambio, aplicaciones como Cuenta DNI o MODO ya podían hacerlo por estar vinculadas a bancos habilitados por la autoridad regulatoria.

En este nuevo escenario, serán las propias entidades financieras o billeteras digitales las que definan, según su política comercial, si las cuentas tendrán o no cargos asociados. En todos los casos, los costos recaerían sobre los trabajadores, por ser los titulares de las cuentas.

Según datos del Banco Central de la República Argentina, existen alrededor de 20 millones de cuentas sueldo en el país. Para bancos y billeteras, este segmento constituye un activo estratégico, ya que permite captar clientes con ingresos promedio más altos y ofrecerles otros servicios financieros, además de administrar una importante masa de fondos. A ello se suma la posibilidad de cobrar por el mantenimiento de las cuentas si se generaliza este nuevo esquema.

