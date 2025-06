El reciente anuncio en Dinamarca sobre la reforma que establece la jubilación a los 69 años ha generado controversia a nivel mundial. Mientras que algunos celebran la ampliación de la edad de jubilación, otros se muestran en desacuerdo, principalmente aquellos que, como Liliana, una docente jubilada de Mar del Plata, han experimentado el desgaste físico y emocional que conlleva una vida dedicada al trabajo.

Liliana es docente y jubilada marplatense, en diálogo con Mitre Mar del Plata, explicó su postura. La reforma que propone aumentar la edad de jubilación a 69 años en Dinamarca no la convence, aunque reconoce que podría ser útil en ciertos contextos. "No estoy de acuerdo con que se aumente la edad para jubilarse, aunque podría estar bien en algunos casos. Sin embargo, el desgaste físico y emocional de muchos trabajos, sobre todo en la docencia, no es el mismo que en otras áreas", explicó.

El desgaste de la docencia

La actividad docente, especialmente en la educación primaria y secundaria, involucra no solo un esfuerzo intelectual, sino también un desgaste físico considerable. Las largas jornadas de clases, la preparación de materiales, las evaluaciones, y el constante contacto con estudiantes pueden ser muy exigentes. Liliana lo sabe bien, y destaca que la docencia de hoy no es la misma que hace 20 años. "La relación con los chicos ha cambiado muchísimo. Yo fui docente rural, y había un profundo respeto por parte de los estudiantes y sus familias. Hoy, en las escuelas estatales, el respeto se ha perdido, y no solo de los estudiantes, sino también de los padres hacia los docentes", dice con cierta melancolía.

Puede interesarte

En su época como docente rural, Liliana experimentó la cercanía con la comunidad educativa, algo que considera clave en el buen desarrollo del proceso educativo. "En los pueblos pequeños, los padres confiaban más en los docentes y existía una relación más directa, casi como una extensión de la familia", señala. Sin embargo, a medida que la educación se fue urbanizando y masificando, las dinámicas cambiaron. "Hoy en día, las escuelas públicas están mucho más alejadas de esa visión. La falta de respeto y el desinterés de algunos sectores de la sociedad se han convertido en uno de los principales problemas dentro de las aulas", agrega.

Liliana destacó la importancia de reconocer el valor del trabajo docente, y cómo es esencial que se tomen en cuenta los factores físicos y emocionales que los maestros experimentan a lo largo de su carrera. "Aumentar la edad para jubilarse podría ser contraproducente, ya que muchas personas no pueden seguir soportando el desgaste de un trabajo tan demandante hasta los 69 años", concluye.

¿Una reforma posible en Argentina?



Si bien la reforma de Dinamarca se plantea en un contexto muy diferente, algunos se preguntan si esta tendencia de ampliar la edad de jubilación podría replicarse en Argentina. A pesar de que la situación laboral en el país es muy distinta, el aumento de la esperanza de vida y los avances tecnológicos en algunos sectores podrían dar lugar a debates similares en el futuro.

Puede interesarte

Liliana, al ser docente, tiene claro que los trabajos que requieren contacto constante con personas, como la enseñanza, deberían ser contemplados de manera distinta. "En otros sectores, tal vez no sea tan grave, pero en la docencia el desgaste es muy alto. Deberían pensarlo bien antes de aplicar este tipo de reformas de manera generalizada", concluye con su perspectiva basada en años de experiencia.