La suspensión de la discusión representa un revés para una de las principales iniciativas políticas de Javier Milei. Aunque la propuesta incluye cambios en el financiamiento partidario, Ficha Limpia y modificaciones al sistema electoral, la eliminación de las PASO sigue siendo el punto que genera mayor resistencia entre los bloques dialoguistas.

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La reforma electoral enviada por el Poder Ejecutivo no volverá a debatirse en el Senado hasta agosto, cuando finalice el receso legislativo de invierno. Según trascendió desde el oficialismo, el tiempo será utilizado para intentar construir consensos que permitan destrabar una iniciativa que hoy carece de los apoyos necesarios para su aprobación.

La principal dificultad para La Libertad Avanza radica en conseguir los votos para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Con 21 senadores propios, el oficialismo necesita sumar adhesiones de otros espacios para alcanzar la mayoría requerida, pero encuentra resistencia tanto en la UCR como en el PRO y en sectores provinciales que habitualmente acompañan al Gobierno.

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En ese contexto, la titular del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, ya habría advertido a la Casa Rosada que actualmente no existen los números para avanzar con la eliminación definitiva de las primarias. Ante ese escenario, comenzaron a analizarse alternativas como convertir las PASO en optativas o volver a suspenderlas para las elecciones de 2027.

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Sin embargo, ninguna de esas variantes habría conseguido hasta el momento el aval de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, una de las principales impulsoras de la reforma tal como fue presentada originalmente.

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Además de las PASO, el proyecto incorpora otros cambios de relevancia. Entre ellos figura la implementación de la ley de Ficha Limpia, que impediría competir por cargos electivos a dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos, una iniciativa que cuenta con respaldo de sectores opositores.

La propuesta también modifica los requisitos para el reconocimiento de partidos políticos nacionales, endurece las condiciones para la presentación de candidaturas, elimina el financiamiento estatal de campañas electorales y pone fin a la publicidad gratuita en medios de comunicación durante los procesos electorales.

Otro de los puntos incluidos es la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales, además de cambios en la Boleta Única de Papel para habilitar la opción de votar listas completas y facilitar la unificación con elecciones provinciales simultáneas.

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Mientras tanto, el Senado permanecerá en una etapa de negociaciones. El resultado de esas conversaciones durante las próximas semanas será determinante para saber si el Gobierno logra avanzar con una reforma electoral integral o si deberá resignar algunos de sus puntos más ambiciosos para alcanzar un acuerdo político.

Fuente: NA