La Red de Innovación Sostenible, Región Mar del Plata (RIS) nació a fines de 2024 como un espacio de articulación entre universidades, instituciones científico-tecnológicas, cámaras empresarias, organizaciones sociales y el Municipio, con el objetivo de transformar el modelo de desarrollo local hacia la sostenibilidad integral. Durante el 2025, ese entramado diverso avanzó en un proceso de planificación participativa que derivó en el Plan Estratégico 2026–2036, un documento que ordena prioridades, define ejes de trabajo y proyecta una agenda regional de innovación para la próxima década.

A partir del 2026, el trabajo de la Red estará fuertemente atravesado por las comisiones temáticas creadas este año. Según explicó Pamela Palma, impulsora de la RIS, el cierre del 2025 marca el inicio de una nueva etapa: “Estamos cerrando el plan estratégico que construimos con empresarios y distintas instituciones, y ya comenzamos a trabajar en las comisiones que se formaron en base a los seis ejes estratégicos. Además, estamos abriendo la participación a nuevas organizaciones, algo clave para ampliar el alcance de la Red” afirmo en diálogo con El Marplatense .

En este sentido, una de las primeras acciones será profundizar el trabajo del eje vinculado a la investigación aplicada. “El viernes pasado nos reunimos con las instituciones del sector científico-tecnológico, INTA, INTI, CONICET y las universidades, para pensar juntas este eje de investigación para la innovación sostenible. La primera acción para 2026 será un relevamiento de actores e iniciativas que aportan valor a la sostenibilidad local”, señaló.

Ese diagnóstico permitirá avanzar en la vinculación con los sectores productivos. “La siguiente acción es conectar esas capacidades con las necesidades de las cadenas de valor que estamos identificando, para transformarlas en cadenas locales y sostenibles. Para eso, todas las comisiones deben avanzar en paralelo”, agregó Palma.

La referente de la Red destacó además la necesidad de acompañar a empresas que no nacieron con criterios de sostenibilidad pero buscan reconvertirse. “Queremos ayudarlas a pensar estrategias para agregar valor, transformar su producción, generar nuevos productos y, por supuesto, crear puestos de trabajo. Al mismo tiempo, seguimos impulsando la creación de emprendimientos que ya nazcan con propósito, donde el impacto social y ambiental sea un activo real”.

De cara al próximo año, el desafío será institucional y financiero. “La idea para 2026 es lograr que la Red sea reconocida como la unidad ejecutiva del plan y acceder a financiamiento que nos permita llevar adelante acciones más complejas. Para eso, las alianzas estratégicas, entre nuestras instituciones y también a nivel regional e internacional, son fundamentales. Creemos que sólo así podremos dar un salto cualitativo y cuantitativo en nuestras acciones”, concluyó.