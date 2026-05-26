La reacción de Moria Casán al ver llorar a Fernanda Callejón
María Fernanda Callejón se quebró en vivo este lunes durante La mañana con Moria luego de hablar sobre la condena judicial contra su expareja, Ricky Diotto, por violencia de género. La actriz no pudo contener las lágrimas al referirse al duro proceso que atravesó y terminó preocupando a Moria Casán, quien intentó contenerla al aire.
“Todavía no caigo”, expresó Callejón al recordar el fallo judicial contra el odontólogo, con quien tuvo a su hija Giovanna. La actriz aseguró que atravesó momentos muy difíciles durante estos años y remarcó que todavía continúa en proceso de sanación emocional.
En medio del fuerte descargo, Fernanda rompió en llanto y Moria intervino preocupada por su estado emocional. “Calmate y andá al doctor”, le dijo la conductora mientras intentaba tranquilizarla en pleno programa.
La Justicia condenó a Ricky Diotto a cuatro meses de prisión en suspenso por lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género. Además, deberá cumplir una serie de reglas de conducta y realizar tratamiento psicológico.
VIDEO: https://www.instagram.com/p/DYz3rebR3Ab/
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