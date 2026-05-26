“Todavía no caigo”, expresó Callejón al recordar el fallo judicial contra el odontólogo, con quien tuvo a su hija Giovanna. La actriz aseguró que atravesó momentos muy difíciles durante estos años y remarcó que todavía continúa en proceso de sanación emocional.

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En medio del fuerte descargo, Fernanda rompió en llanto y Moria intervino preocupada por su estado emocional. “Calmate y andá al doctor”, le dijo la conductora mientras intentaba tranquilizarla en pleno programa.

La Justicia condenó a Ricky Diotto a cuatro meses de prisión en suspenso por lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género. Además, deberá cumplir una serie de reglas de conducta y realizar tratamiento psicológico.

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VIDEO: https://www.instagram.com/p/DYz3rebR3Ab/

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