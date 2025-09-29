Un grupo de alumnos de la Escuela Humano de Canning fue filmado en un micro, durante su viaje de egresados en Bariloche, coreando “hoy quemamos judíos”. El video se viralizó en redes.

El clip, registrado por los propios estudiantes de quinto año, muestra a un coordinador de la empresa de viajes a bordo que, lejos de frenar la situación, alienta a los jóvenes a continuar con el cántico. La circulación del material generó una inmediata ola de rechazo institucional y político.

Desde su cuenta de X, el Presidente publicó un mensaje escueto y categórico: “Repudiable. Fin”, y etiquetó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (de quien depende Educación), y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para que tomen intervención. Minutos después, el posteo fue amplificado por integrantes del Gabinete.

Entre las primeras reacciones oficiales se contaron las del ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Defensa, Luis Petri; y el vocero presidencial, Manuel Adorni, quienes también repudiaron el hecho en redes y llamaron a esclarecer responsabilidades.

En paralelo, la Escuela Humano difundió un comunicado en el que rechazó “enérgicamente” lo ocurrido, se despegó de las acciones de los alumnos fuera del ámbito escolar y confirmó que se contactó con la DAIA para abordar el caso. La institución anticipó que pondrá a disposición toda la información necesaria para las actuaciones correspondientes.

Fuente: Noticias Argentinas