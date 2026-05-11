El Gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional firmaron un convenio para incorporar nuevas carreras universitarias en distintos municipios bonaerenses a través del Programa Puentes. El acuerdo fue suscripto por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y el rector de la UTN, Rubén Soro, y contó con el respaldo del gobernador Axel Kicillof durante una visita oficial a Córdoba.

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Las nuevas propuestas académicas comenzarán a dictarse en el primer cuatrimestre de 2026 e incluyen diplomaturas en Desarrollo de Software, Instalación de Redes FTTH GPON, Tecnologías Agropecuarias, Industrias Alimentarias, Bromatología, Gestión de Riesgo, Energías Renovables, Inteligencia Artificial y Transformación y Marketing Digital.

Durante la firma del convenio, Kicillof destacó la importancia del programa para garantizar el acceso a la educación superior en el interior bonaerense. “El programa Puentes va a seguir llevando la universidad a las localidades del interior de la provincia para evitar el desarraigo y apoyar a los pibes y pibas que quieren forjar su futuro sin irse de sus hogares”, expresó el mandatario provincial.

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Desde su puesta en marcha en 2022, el Programa Puentes ya permitió que la UTN dicte más de 80 carreras en centros universitarios distribuidos en distintos municipios de la provincia. Actualmente, la iniciativa cuenta con 80 municipios integrados a la Red Bonaerense de Centros Universitarios, 51 centros inaugurados y una oferta de 360 carreras impulsadas por 25 universidades.

Según datos oficiales, cerca de 20 mil estudiantes ya forman parte del programa, que busca ampliar el acceso a la educación superior mediante propuestas académicas orientadas a las necesidades productivas y tecnológicas de cada región bonaerense.

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