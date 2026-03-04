Palacio de gobierno Provincia de Buenos Aires (Foto: Dib)

El gobierno de la provincia de Buenos Aires recibirá este miércoles a los gremios docentes y a los trabajadores estatales para retomar la negociación salarial, luego del paro que realizaron el lunes en reclamo de una mejora en la oferta paritaria.

Ads

El encuentro se produce después de que los sindicatos rechazaran la propuesta del Ejecutivo provincial de un aumento del 3% total, que incluía un 1,5% retroactivo a diciembre.

A pesar del rechazo, el gobierno bonaerense decidió liquidar igualmente ese 1,5% con los sueldos de febrero para evitar que los trabajadores cobraran menos que en enero.

Ads

Puede interesarte

“Hace más de dos años venimos atravesando un modelo de ajuste brutal implementado por el gobierno de Javier Milei. Desde diciembre de 2023 hasta hoy,los trabajadores vieron incrementada su canasta de servicios públicos en el AMBA en un 593%, mientras que el nivel general de precios lo hizo en 200%”, puntualizó el secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo.

En ese escenario, tanto el gobierno como los sindicatos buscarán alcanzar un acuerdo antes de mitad de mes, cuando la provincia suele liquidar los haberes que se cobran al mes siguiente.

Ads

Fuente: Dib