El gobierno bonaerense ratificó este lunes su rechazo a la reforma laboral impulsada por la Casa Rosada, al presentar un informe técnico-político que cuestiona el proyecto y advierte sobre sus efectos negativos en el empleo, los derechos laborales y el rol del Estado.

La exposición se realizó en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, con la participación de sindicatos, cámaras empresarias, pymes, especialistas en derecho laboral y dirigentes políticos. Allí, los ministros Walter Correa (Trabajo) y Carlos Bianco (Gobierno) detallaron los fundamentos del documento, de unas 60 páginas, elaborado por el Ministerio de Trabajo bonaerense.

Según el informe, la iniciativa nacional podría derivar en precarización laboral, pérdida de derechos, debilitamiento sindical y desfinanciamiento de la seguridad social, además de no generar empleo genuino. Desde la Provincia sostienen que se trata de un modelo de flexibilización “ya probado y fracasado”.

Correa fue contundente al afirmar que el proyecto “no tiene un solo artículo que defienda a las trabajadoras y los trabajadores” y cuestionó que Buenos Aires no haya sido convocada al debate. Bianco, en tanto, aseguró que la reforma “no crea empleo” y que apunta a un proceso de desindustrialización y ajuste sobre las provincias.

El encuentro cerró con el respaldo de referentes sindicales, legisladores y funcionarios provinciales, que coincidieron en la necesidad de dar el debate público y defender los derechos laborales frente al avance de la reforma.

Fuente: NA